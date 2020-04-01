Экономика

19:11 01.04.2020

Фундаментальные причины для резкого ускорения цен сегодня отсутствуют – Сологуб

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Фундаментальные причины для резкого ускорения цен сегодня отсутствуют – Сологуб

Инфляция в Украине по итогам 2020 года будет оставаться в пределах определенного Национальным банком целевого коридора 5%+/-1 процентный пункт, возможно, чуть выше, такой прогноз, исходя из текущей ситуации, дал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"Сейчас мы не видим фундаментальных причин для резкого ускорения цен, … не видим существенных инфляционных проблем, если будем оставаться в этом сценарии: активная борьба с кризисом, помощь МВФ и других международных финансовых организаций", – сказал он на он-лайн конференции правления НБУ с Европейской бизнес ассоциацией в среду.

По оценкам Нацбанка, по итогам марта инфляция в годовом выражении останется на уровне ниже 3%.

Сологуб уточнил, что оценки правительства о падении экономики в этом году до 5% достаточно реалистичны, исходя из текущей ситуации. В то же время представитель центробанка отметил, что окончательный прогноз на текущий год пока отсутствует. "Такого кризиса никто в мире не видел, не знаем, какой глубины он будет", – пояснил ситуацию замглавы НБУ.

Он подчеркнул, что сегодня Украина намного лучше готова к кризису, чем в прежние годы, и имеет все возможности пройти его на одном уровне с другими странами. В частности, у Нацбанка хватает резервов, ликвидность банковской системы достаточна и есть все инструменты для ее поддержания, у правительства есть возможность поддержать экономику фискальными мерами, а НБУ уже снизил ставку в рамках монетарного стимулирования.

Сологуб отметил, что в последние годы фискальная политика была взвешенной, госдолг сократился с 80% ВВП до 50% ВВП, поэтому краткосрочное увеличение дефицита госбюджета на год с 2% ВВП до 7-8% ВВП не является проблемой при финансировании его с помощью МФО. Он добавил, что точно так же не будет проблемой и краткосрочное повышение уровня госдолга к ВВП до 60-70%, так как с возобновлением роста экономики в следующем году этот показатель вновь начнет сокращаться.

Комментируя влияние нынешней ситуации на снижение переводов украинских граждан из-за рубежа, замглавы НБУ предположил, что в этом году оно может составить $2-3 млрд после рекордных $12 млрд в 2019 году. В то же время он подчеркнул, что это негативный для платежного баланса фактор будет полностью перекрыт за счет прекращения зарубежных путешествий, на которые украинцы в прошлом году потратили больше $8 млрд.

Теги: #нбу #инфляция
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