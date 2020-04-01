Экономика

13:51 01.04.2020

Шмыгаль: Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель

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Шмыгаль: Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на ежедневном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Украине был остановлен рост цен на социально значимые товары, а некоторые продукты даже подешевели.

Кроме того, Кабинет министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с введенными в стране ограничительными мерами.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #рабочие #кабмин
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