Экономика

21:31 31.03.2020

Украина может получить $4 млрд в рамках первого транша МВФ как только выполнит предварительные условия - Гетманцев

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Украина может получить $4 млрд в рамках первого транша МВФ как только выполнит предварительные условия - Гетманцев

Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках в целом, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ - что есть два условия, если они будут выполнены, то сразу же средства поступят Украину, при чем в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 млрд кредита", - сказал Гетманцев в эфире радио "НВ" во вторник.

По его словам, средства будут направлены в Стабилизационный фонд госбюджета.

Как сообщалось, принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли.

Теги: #транш #мвф
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