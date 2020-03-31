Экономика

14:50 31.03.2020

Спрос на молочную продукцию стабилизировался, сырье на рынке в избытке

2 мин читать
Спрос на молочную продукцию стабилизировался, сырье на рынке в избытке

Спрос на продукцию группы компаний (ГК) "Молочный альянс" стабилизировался и вышел на уровень докарантинного по сравнению со значительным скачком на прошлой неделе, сообщил глава наблюдательного совета ГК Сергей Вовченко агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас спрос на нашу продукцию стабилизировался и вышел на уровень докарантинного. Мы отгружаем ежедневно с Яготинского маслозавода примерно 250 тонн различной молочной продукции", - сказал он.

Вовченко уточнил, что на прошлой неделе в течение трех дней наблюдался значительный рост спроса на молочную продукцию, тогда группа отгружала из Яготинского маслозавода на 80 тонн больше продукции, чем до карантина.

"Сейчас сырье в избытке. Например, мы планировали, что в марте у нас будет один объем поступления сырья, а по факту ежедневно мы получали на 82-85 тонн молока больше. Правда, цена на нее остается слишком высокой. И снизить ее, к сожалению, нам пока не удалось", - заметил глава набсовета "Молочного альянса".

По его словам, цена на цельномолочную продукцию - как на сыры, так и на масло - не выросла. "И мы не планируем ее поднимать! Если представители торговых сетей говорят, что они поднимают цену из-за того, что поставщики ее повышают, то это неправда", - заявил Вовченко.

"Молочный альянс" создан в июне 2006 года как холдинговая компания с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций.

"Молочный альянс" объединяет Пирятинский и Баштанский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, филиал "Яготинское для детей".

Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "Пирятин", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Хопсы" и др.

Собственниками группы являются бывшее акционеры банка "Аваль" Федор Шпиг, Александр Деркач и Сергей Вовченко.

Теги: #молочная_продукция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 01.02.2016
Молочную продукцию в Китай поставляют уже шесть украинских компаний - Минагропрод

Молочную продукцию в Китай поставляют уже шесть украинских компаний - Минагропрод

13:49 23.06.2015
Украина договорилась с Казахстаном о доступе на его рынок молочной продукции – премьер

Украина договорилась с Казахстаном о доступе на его рынок молочной продукции – премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада повысила годовые лимиты для "единщиков"

Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

Рада приняла за основу законопроект о банках

НБУ обменял 12 крупным банкам почти $180 млн наличными, обещает на неделе еще один обмен

Раде во избежание дефолта следует срочно принять законы о банках и обороте земель - банкиры

ПОСЛЕДНЕЕ

Сокращение зарплат в ГМК Украины в феврале составило 2,5-7,2% к январю, кроме трубных заводов

АМКУ обсудит с руководителями крупнейших АЗС возможность снижения цен на нефтепродукты еще на 3-5 грн/литр

"Белавиа" приостанавливает полеты в Украину, Казахстан, РФ

Мировой спрос на нефть в апреле может упасть на 30 млн баррелей в сутки - Trafigura

Shell выходит из строящегося СПГ-проекта в США Lake Charles LNG на 16,5 млн т/г

ПУМБ отменил оплату POS-терминалов для остановившегося в карантин бизнеса

Около 75 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса

"Нова Пошта" закупила для больниц Черновцов 2 тыс. защитных костюмов

"Дарница" регистрирует действующее вещество для препарата, которым лечат коронавирус

Правительство ожидает в 2020 г. падения ВВП на 4,8%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА