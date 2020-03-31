Спрос на молочную продукцию стабилизировался, сырье на рынке в избытке

Спрос на продукцию группы компаний (ГК) "Молочный альянс" стабилизировался и вышел на уровень докарантинного по сравнению со значительным скачком на прошлой неделе, сообщил глава наблюдательного совета ГК Сергей Вовченко агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас спрос на нашу продукцию стабилизировался и вышел на уровень докарантинного. Мы отгружаем ежедневно с Яготинского маслозавода примерно 250 тонн различной молочной продукции", - сказал он.

Вовченко уточнил, что на прошлой неделе в течение трех дней наблюдался значительный рост спроса на молочную продукцию, тогда группа отгружала из Яготинского маслозавода на 80 тонн больше продукции, чем до карантина.

"Сейчас сырье в избытке. Например, мы планировали, что в марте у нас будет один объем поступления сырья, а по факту ежедневно мы получали на 82-85 тонн молока больше. Правда, цена на нее остается слишком высокой. И снизить ее, к сожалению, нам пока не удалось", - заметил глава набсовета "Молочного альянса".

По его словам, цена на цельномолочную продукцию - как на сыры, так и на масло - не выросла. "И мы не планируем ее поднимать! Если представители торговых сетей говорят, что они поднимают цену из-за того, что поставщики ее повышают, то это неправда", - заявил Вовченко.

"Молочный альянс" создан в июне 2006 года как холдинговая компания с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций.

"Молочный альянс" объединяет Пирятинский и Баштанский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, филиал "Яготинское для детей".

Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "Пирятин", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Хопсы" и др.

Собственниками группы являются бывшее акционеры банка "Аваль" Федор Шпиг, Александр Деркач и Сергей Вовченко.