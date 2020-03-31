Экономика

12:31 31.03.2020

Правительство ожидает в 2020 г. падения ВВП на 4,8%

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Правительство ожидает в 2020 г. падения ВВП на 4,8%

Макроэкономический прогноз, на котором строились поправки в государственный бюджет, предполагает падение экономики в 2020 году на 4,8% ВВП, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это сбалансированный макроэкономический прогноз... Конечно, при том прогнозе оптимистическом, который был составлен на начало года, когда мы не предвидели эпидемии коронавруса, прогноз был +3,7%, сейчас -4,8% ВВП", – сказал Шмыгаль в эфире "Свобода слова" 30 марта.

Этот расчет согласован с международными партнерами, добавил премьер.

"Я не могу назвать его ни оптимистическим, ни пессимистическим - это расчет", - сказал он.

Теги: #шмыгаль #прогноз #ввп
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