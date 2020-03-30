Экономика

20:06 30.03.2020

В Китае почти 99% крупных промпредприятий возобновили работу

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В Китае почти 99% крупных промпредприятий возобновили работу

В Китае по состоянию на субботу около 98,6% крупных промышленных предприятий по всей стране возобновили работу, сообщило министерство промышленности и информатизации.

При этом около 89,9% сотрудников вернулись на свои рабочие места.

Крупными в КНР считаются промпредприятия, годовая выручка которых превышает 20 млн юаней ($2,84 млн).

В провинции Хубэй, наиболее серьезно пострадавшей от вспышки коронавируса COVID-19, промпроизводство возобновилось на 95%, сообщает агентство "Синьхуа".

В Минпроме отметили, что 76% средних и малых предприятий по всей стране также возобновили работу.

Теги: #китай #производство
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