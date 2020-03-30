Экономика

19:38 30.03.2020

Одновременно несколько стран сняли с Украины ограничения на экспорт мяса птицы

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Одновременно несколько стран сняли с Украины ограничения на экспорт мяса птицы

Ряд стран сняли ограничения на экспорт мяса птицы с Украины, введенные в связи со вспышкой 18 января птичьего гриппа в Винницкой области.

Согласно сообщению Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, обнародованному на на сайте ведомства в понедельник, по состоянию на 30 марта сняли ограничения Ирак и Сингапур.

В релизе уточняется, что Объединенные Арабские Эмираты признали зонирование очага в пределах 25 км, ЕС, Израиль, Молдова  - 10 км, Азербайджан, Армения, Гонконг, Казахстан, Саудовская Аравия, Кувейт признали регионализацию (ограничение территории области).

Как сообщалось, Госпродпотребслужба 18 января 2020 года зарегистрировала вспышку птичьего гриппа на ЧП "Хутор" (Бугаков Немировского р-на Винницкой обл.). 

Теги: #птица #украина #экспорт
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