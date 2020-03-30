Экономика

17:17 30.03.2020

Продажи Roshen упали на 10% с начала марта

2 мин читать
Продажи Roshen упали на 10% с начала марта

Продажи корпорации Roshen (Киев), крупнейшего производителя кондитерской продукции в Украине, упали на 10% в натуральном выражении с начала карантинных мероприятий в Украине из-за снижения покупательной способности.

"С началом карантинных мероприятий и мирового экономического кризиса мы наблюдаем спад покупательной способности и, соответственно, спроса на кондитерскую продукцию. Мы уже на сегодня имеем падение в 10% в натуральном выражении", - указали в пресс-службе корпорации в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом, по информации Roshen, корпорация сохранила цены на кондитерскую продукцию на "докарантинном" уровне.

Предприятия корпорации и часть фирменных магазинов продолжают работать в штатном режиме. В пресс-службе уточнили, что магазины в ТЦ без отдельного выхода закрыты, остальные - работают.

"Пока что в планах сокращать количество работающих фирменных магазинов - нет", - заметили в Roshen.

Кроме того, корпорация инвестирует средства в борьбу с пандемией коронавируса в Украине.

"Roshen взял под опеку более 20 больниц, в шести регионах. Прежде всего, мы планируем обеспечить необходимой защитой медицинских работников, которые непосредственно контактируют с больными и берут на себя основной удар, так же планируем профинансировать закупку необходимых медикаментов", - отметили в кондкорпорации.

Как сообщалось, Roshen закупила первую партию костюмов индивидуальной защиты медработников в размере 10 тыс. комплектов. Сейчас работает над закупкой второй и третьей партии защитных костюмов для медиков.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год. Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Теги: #roshen #статистика #кондитеры #продажи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 25.03.2020
В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом

В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом

09:32 25.03.2020
Rozetka отмечает рост продаж товаров для творчества и фитнеса за время карантина

Rozetka отмечает рост продаж товаров для творчества и фитнеса за время карантина

20:13 24.03.2020
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тыс

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тыс

01:23 23.03.2020
Число заразившихся коронавирусом в США превышает 30 тыс

Число заразившихся коронавирусом в США превышает 30 тыс

19:49 22.03.2020
В Нью-Йорке свыше 9 тыс. заболевших COVID-19, в одноименном штате - более 15 тысяч

В Нью-Йорке свыше 9 тыс. заболевших COVID-19, в одноименном штате - более 15 тысяч

08:27 21.03.2020
Большинство заболевших "Covid-19" в Латвии - в возрасте от 20 до 49 лет

Большинство заболевших "Covid-19" в Латвии - в возрасте от 20 до 49 лет

20:16 19.03.2020
В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

20:06 18.03.2020
Гендиректор ВОЗ подтвердил, что количество инфицированных COVID-19 превысило 200 тыс

Гендиректор ВОЗ подтвердил, что количество инфицированных COVID-19 превысило 200 тыс

20:29 17.03.2020
В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных – ЦОЗ

В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных – ЦОЗ

19:44 16.03.2020
В Италии за сутки COVID-19 заразились 2,470 тыс. человек, число заразившихся приближается к 28 тыс.

В Италии за сутки COVID-19 заразились 2,470 тыс. человек, число заразившихся приближается к 28 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла за основу законопроект о банках

НБУ обменял 12 крупным банкам почти $180 млн наличными, обещает на неделе еще один обмен

Раде во избежание дефолта следует срочно принять законы о банках и обороте земель - банкиры

Украина намерена воздержаться от большой приватизации на период кризиса

Кабмин Украины на 2020г ухудшил прогноз инфляции до 8,7% и прогноз среднегодового курса до 29,5 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла за основу законопроект о банках

Онлайн кредиты финансовых компаний выросли на 148%

НБУ обменял 12 крупным банкам почти $180 млн наличными, обещает на неделе еще один обмен

Раде во избежание дефолта следует срочно принять законы о банках и обороте земель - банкиры

В целом от МВФ, ВБ ЕБРР Украина может получить минимум $10 млрд, ведутся переговоры с отдельными странами

Украина намерена воздержаться от большой приватизации на период кризиса

Кабмин Украины на 2020г ухудшил прогноз инфляции до 8,7% и прогноз среднегодового курса до 29,5 грн/$1

Кабмин намерен сохранить в полном объеме финансирование для аграриев и фермеров

"Реструктуризация – это не дефолт, ДТЭК Энерго работает в штатном режиме" - гендиректор

"ДТЭК Энерго" намерен реструктуризировать долг по еврооблигациям и банковским кредитам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА