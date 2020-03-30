Продажи Roshen упали на 10% с начала марта

Продажи корпорации Roshen (Киев), крупнейшего производителя кондитерской продукции в Украине, упали на 10% в натуральном выражении с начала карантинных мероприятий в Украине из-за снижения покупательной способности.

"С началом карантинных мероприятий и мирового экономического кризиса мы наблюдаем спад покупательной способности и, соответственно, спроса на кондитерскую продукцию. Мы уже на сегодня имеем падение в 10% в натуральном выражении", - указали в пресс-службе корпорации в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом, по информации Roshen, корпорация сохранила цены на кондитерскую продукцию на "докарантинном" уровне.

Предприятия корпорации и часть фирменных магазинов продолжают работать в штатном режиме. В пресс-службе уточнили, что магазины в ТЦ без отдельного выхода закрыты, остальные - работают.

"Пока что в планах сокращать количество работающих фирменных магазинов - нет", - заметили в Roshen.

Кроме того, корпорация инвестирует средства в борьбу с пандемией коронавируса в Украине.

"Roshen взял под опеку более 20 больниц, в шести регионах. Прежде всего, мы планируем обеспечить необходимой защитой медицинских работников, которые непосредственно контактируют с больными и берут на себя основной удар, так же планируем профинансировать закупку необходимых медикаментов", - отметили в кондкорпорации.

Как сообщалось, Roshen закупила первую партию костюмов индивидуальной защиты медработников в размере 10 тыс. комплектов. Сейчас работает над закупкой второй и третьей партии защитных костюмов для медиков.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год. Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.