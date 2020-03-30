Онлайн кредиты финансовых компаний выросли на 148%

Финансовые компании Украины за 2019 год выдали онлайн кредитов на сумму свыше 27,5 млр грн, что на 148,4% или на 16,4 млрд грн. больше, чем за 2018 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, значительное увеличение онлайн кредитования в основном вызвано ростом спроса у населения на микрокредитование. За 2019 год ими было заключено дистанционно 8,8 млн микрокредитов, что на 107,5% или на 4,54 млн ед. больше, чем за 2018 год. При этом средняя сумма заключенного онлайн кредитного договора увеличилась на 19,2%. Так в 2018 году она составляла 2,6 тыс. грн., а уже в 2019 году — 3,1 тыс. грн.

В отношении охвата населения финансовыми услугами ООН поставила ряд задач, в том числе обеспечение доступа за разумную цену для всех домохозяйств и предприятий к номенклатуре финансовых услуг; надежности учреждений с соответствующими системами управления, стандартами работы, регулированием; финансовой и институциональной стабильности; альтернативности поставщиков финансовых услуг, отмечается в сообщении.

Кроме того, по мнению Залетова, легкость и быстрота получения микрокредита онлайн стала еще одним конкурентным преимуществом такой формы кредитования. Так по состоянию на 31 декабря 2019 года из 687 финансовых компаний, которые имели лицензии на кредитование, около 100 оказывали услуги онлайн. При этом на ТОП 20 финансовых компаний пришлось 82,5% заключенных онлайн кредитов и 87,6% объема выданных кредитов.

Организация предоставления кредитов онлайн требует от финансовых компаний значительных инвестиций, значительная часть которых должна быть направлена на то, чтобы обеспечить сохранность информации о кредите путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к такой информации, организации специального делопроизводства с документами, содержащими информацию о кредите, применение технических средств для предотвращения несанкционированного доступа к электронным и другим носителям информации, содержащих информацию о кредите, а также ответственности за разглашение информации о кредите.

Любая информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна при выдаче кредита должна быть защищена от несанкционированной передачи третьим лицам и не подлежит разглашению, за исключением случаев, определенных законом, считает Залетов.

Еще одним фактором роста объемов онлайн кредитования является изменения регуляторной среды, которая направлена на расширение возможностей предоставления финансовых услуг онлайн. В частности, законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг" от 20 сентября 2019 гола, предусмотрено, что кредитные договоры, кроме бумажной формы, могут заключаться дистанционно: в виде электронного документа, созданного в соответствии с требованиями, определенными законом "Об электронных документах и электронном документообороте", а также путем присоединения клиента к договору, который может быть предоставлен ему для ознакомления в виде электронного документа на сайте лица, предоставляющего финансовые услуги, и/или (в случае предоставления финансовой услуги с помощью платежного устройства) на экране платежного устройства, использующего лицом, предоставляющее финансовые услуги и в порядке, предусмотренном законом "Об электронной коммерции".

В условиях карантина онлайн кредиты приобретают дополнительную привлекательность благодаря не только своей мобильности, но и законодательной поддержке. Так изменениями в законе "О потребительском кредитовании" предусмотрено временное освобождение потребителя от ответственности перед кредитором. Если заемщик прострочил кредит в период с 1 марта 2020 по 30 апреля 2020 кредитор не вправе начислять повышенные проценты и неустойку (штрафы, пеню), но остальные условия кредитования остаются неизменными и действуют согласно кредитного договора между заемщиком и кредитором.

Поэтому закон не освобождает заемщиков от обязанности выполнять взятые на себя обязательства согласно подписанному договору, т.е. в период карантина с потребителя не снимаются обязательства по возврату тела кредита и процентов по кредиту, отметил А. Залетов.

Дальнейшее развитие рынка онлайн кредитования, по мнению члена Нацкомфинуслуг, будет зависеть от антикризисных мероприятий, которые должны включать увеличение объемов доступного фондирования, защиту прав кредитора та заемщика, а также упрощение регуляторной среды.