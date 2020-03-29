Экономика

18:19 29.03.2020

Кабмин намерен сохранить в полном объеме финансирование для аграриев и фермеров

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Кабмин намерен сохранить в полном объеме финансирование для аграриев и фермеров

Кабинет министров при подготовке изменений с государственный бюджет не намерен уменьшать финансирование для аграриев и фермеров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Кабинет министров просчитывает последствия эпидемии коронавируса, и именно поэтому в обновленном бюджете мы предлагаем продолжить финансирование основных программ поддержки экономики. После детального просмотра и аудита всех бюджетных программ мы планируем сохранить финансирование в полном объеме для наших аграриев и фермеров. Поддержка сельхозтоваропроизводителей не будет уменьшена ни на гривну и составит лишь в этом году 4 млрд грн", - написал Шмыгал в своем Телеграм-канале.

Также премьер отметил, что правительство продолжает финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса, а расходы на новейшие технологии и наращивание мощностей для изготовления оборонной продукции сохранен на уровне 2,5 млрд грн.

"Планируем сохранить почти на 100% финансирования строительства и ремонта дорог в Украине. На развитие сети автомобильных дорог – 37,3 млрд грн, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйство запланировано 21,8 млрд грн", - добавил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, среди программ, которые правительство предлагает увеличить - это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли. Общий объем программы предлагается установить на уровне 3,6 млрд грн.

Теги: #шмыгаль #агрохозяйства
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