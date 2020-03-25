Ситибанк планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 2 млрд грн

Ситибанк (Киев) планирует направить на выплату дивидендов акционерам по итогам работы финучреждения в 2019 году 2,002 млрд грн, тогда как в минувшем году банк начислил дивиденды на 1,366 млрд грн, а годом ранее – 0,97 млрд грн.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия НКЦБФР, этот вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров, назначенного на 24 апреля.

Уточняется также, что 5% чистой прибыли или 110,6 млн грн банк планирует направить на формирование резервного фонда, а ещё 100 млн грн – оставить нераспределенными.

В сообщении банка указано, что чистая прибыль финучреждения в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году в 1,6 раза – до 2,212 млрд грн.

Активы банка в 2019 году выросли на 26,5% – до 31,401 млрд грн, а текущие обязательства – на 24,9%, до 28,149 млрд грн.

Как сообщалось, в марте 2020 года на фоне распространения эпридемии коронавируса Нацбанк Украины предложил банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

Ситибанк основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 января 2020 года Ситибанк по размеру общих активов (31,457 млрд грн) занимал 13-е место среди 75 банков.