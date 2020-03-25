Экономика

21:04 25.03.2020

Ситибанк планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 2 млрд грн

1 мин читать
Ситибанк планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 2 млрд грн

Ситибанк (Киев) планирует направить на выплату дивидендов акционерам по итогам работы финучреждения в 2019 году 2,002 млрд грн, тогда как в минувшем году банк начислил дивиденды на 1,366 млрд грн, а годом ранее – 0,97 млрд грн.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия НКЦБФР, этот вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров, назначенного на 24 апреля.

Уточняется также, что 5% чистой прибыли или 110,6 млн грн банк планирует направить на формирование резервного фонда, а ещё 100 млн грн – оставить нераспределенными.

В сообщении банка указано, что чистая прибыль финучреждения в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году в 1,6 раза – до 2,212 млрд грн.

Активы банка в 2019 году выросли на 26,5% – до 31,401 млрд грн, а текущие обязательства – на 24,9%, до 28,149 млрд грн.

Как сообщалось, в марте 2020 года на фоне распространения эпридемии коронавируса Нацбанк Украины предложил банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

Ситибанк основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 января 2020 года Ситибанк по размеру общих активов (31,457 млрд грн) занимал 13-е место среди 75 банков.

Теги: #ситибанк #дивиденды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:23 21.01.2020
"Кернел" выплатит дивиденды за 2019ФГ

"Кернел" выплатит дивиденды за 2019ФГ

10:30 02.01.2020
Ferrexpo объявила о специальных дивидендах за 2019г в размере 6,6 цента в дополнение к таким же промежуточным дивидендам

Ferrexpo объявила о специальных дивидендах за 2019г в размере 6,6 цента в дополнение к таким же промежуточным дивидендам

11:43 27.12.2019
Украине необходимо на несколько лет установить предел выплат дивидендов в 60% для всех госпредприятий - Криклий

Украине необходимо на несколько лет установить предел выплат дивидендов в 60% для всех госпредприятий - Криклий

15:48 26.12.2019
Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно направить 8,5 млрд грн на дивиденды за 2019г

Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно направить 8,5 млрд грн на дивиденды за 2019г

16:10 19.12.2019
Госкомпании лишились льгот по уплате дивидендов из-за провала инвестпрограмм – Минфин

Госкомпании лишились льгот по уплате дивидендов из-за провала инвестпрограмм – Минфин

11:46 13.12.2019
"Кернел" выплатит дивиденды в размере $0,25 на акцию за 2019 ФГ

"Кернел" выплатит дивиденды в размере $0,25 на акцию за 2019 ФГ

14:56 12.12.2019
Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

11:38 05.11.2019
Roshen планирует в 2020г выплатить около 1 млрд грн дивидендов

Roshen планирует в 2020г выплатить около 1 млрд грн дивидендов

11:13 04.11.2019
"Киевстар" в III кв. выплатил 4,5 млрд грн дивидендов

"Киевстар" в III кв. выплатил 4,5 млрд грн дивидендов

04:32 11.10.2019
ArcelorMittal направил на дивиденды почти 11 млрд грн из прибыли АМКР

ArcelorMittal направил на дивиденды почти 11 млрд грн из прибыли АМКР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке в среду снова упал ниже 28 грн/$1, отреагировав на расширение ЧС и продление карантина

Гривня на межбанке второй день подряд обходится без поддержки НБУ, который в среду обменял $130 млн наличной валюты на безналичную

ЕБА: хочется верить во взвешенность решения о продлении карантина на 30 дней

Кабмин должен утвердить обновленный макропрогноз для внесения изменений в госбюджет-2020 - экс-министр финансов

Украинская рада бизнеса предлагает с 3 апреля частично возобновить деловую активность

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

ЕБРР предоставит Киеву EUR50 млн на закупку вагонов метро

Курс гривни на межбанке в среду снова упал ниже 28 грн/$1, отреагировав на расширение ЧС и продление карантина

Гривня на межбанке второй день подряд обходится без поддержки НБУ, который в среду обменял $130 млн наличной валюты на безналичную

ЕБА: хочется верить во взвешенность решения о продлении карантина на 30 дней

"Метинвест" заявил о принятии беспрецедентных мер по борьбе с коронавирусом

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent на уровне $26,3 за баррель

Uber Eats отменяет сервисный сбор для ресторанов, внедряет функцию безналичных чаевых

Кабмин должен утвердить обновленный макропрогноз для внесения изменений в госбюджет-2020 - экс-министр финансов

"Нова Пошта" дополнительно ищет 2 тыс. курьеров по всей Украине в связи с усиленным режимом работы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА