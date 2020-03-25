Экономика

16:11 25.03.2020

Uber Eats отменяет сервисный сбор для ресторанов, внедряет функцию безналичных чаевых

2 мин читать
Uber Eats отменяет сервисный сбор для ресторанов, внедряет функцию безналичных чаевых

Сервис по доставке еды Uber Eats объявил о ряде инициатив в Украине, направленных на поддержку ресторанов и курьеров, которые сталкиваются с проблемами в условиях эпидемии коронавируса, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Мы реализуем ряд инициатив, чтобы поддержать наших партнеров, особенно владельцев малого бизнеса, так как они продолжают работать на своих кухнях, чтобы накормить людей по всей стране. Благодаря этой инициативе их двери открыты дольше, и их команды работают в это очень трудное время", - цитирует пресс-служба генерального менеджера Uber Eats Украина Игоря Ковалева.

Согласно сообщению компании, в частности, сервис отказывается от платы для ресторанов за активацию до 30 апреля, а также внедряет ускоренную процедуру запуска службы – специальная команда поможет присоединиться к платформе за 72 часа.

Кроме того, Uber Eats отказывается от любых требований эксклюзивности для всех ресторанов-партнеров, которые хотели бы работать и с другими платформами доставки.

Для курьеров в приложении появилась функция "чаевых". Пользователям в Украине будет предложено оставлять безналичные чаевые курьеру после каждого заказа, таким образом они смогут оставить вознаграждение курьеру без личного контакта. Чаевые можно будет оставлять в течение 30 дней после заказа.

Помимо этого, в случае, если у курьера будет диагностирован коронавирус, а также если он будет вынужден находиться на индивидуальном карантине или самоизоляции, компания обязуется оказывать финансовую помощь в течение 14 дней. Кроме того, Uber Eats информирует своих курьеров о том, как доставить еду безопасным способом.

"Мы всегда работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность каждого на платформе Uber. Мы сформировали специальную глобальную команду руководителей Uber по операциям, безопасности и охране труда, руководствуясь советами эксперта-консультанта по общественному здравоохранению, чтобы реагировать по мере необходимости на каждом рынке, где мы работаем. Мы будем продолжать следовать их указаниям, чтобы сделать все возможное для предотвращения распространения коронавируса", - заверил Игорь Ковалев.

Ранее Uber Eats сделал доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта.

Теги: #сервис #uber
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:18 19.03.2020
Сервис быстрой доставки Glovo внедряет доставку без "подписи" и бесконтактную доставку

Сервис быстрой доставки Glovo внедряет доставку без "подписи" и бесконтактную доставку

18:37 17.03.2020
Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

12:50 16.03.2020
Крупнейший сервис по доставке продуктов из супермаркетов перегружен, интернет-магазины свободно доставляют заказы

Крупнейший сервис по доставке продуктов из супермаркетов перегружен, интернет-магазины свободно доставляют заказы

11:10 14.02.2020
В Украине заработал электронный сервис еМалятко

В Украине заработал электронный сервис еМалятко

14:07 15.01.2020
"Киевстар" планирует запуск Open API

"Киевстар" планирует запуск Open API

11:07 10.01.2020
Количество прослушиваний на стриминговых сервисах в США в 2019 г. превысило 1 трлн

Количество прослушиваний на стриминговых сервисах в США в 2019 г. превысило 1 трлн

18:55 31.12.2019
Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса

Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса

11:11 19.12.2019
Сервис по доставке еды UberEats заработал в Одессе

Сервис по доставке еды UberEats заработал в Одессе

11:56 17.12.2019
Uber и ЦЕДЕМ запустили кампанию по популяризации использования ремней безопасности

Uber и ЦЕДЕМ запустили кампанию по популяризации использования ремней безопасности

11:51 21.11.2019
Bolt запускает в Украине прокат электросамокатов

Bolt запускает в Украине прокат электросамокатов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин должен утвердить обновленный макропрогноз для внесения изменений в госбюджет-2020 - экс-министр финансов

Украинская рада бизнеса предлагает с 3 апреля частично возобновить деловую активность

Американцам надоело сидеть дома, им нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса - Трамп

Гривня на межбанке впервые с 10 марта обошлась без поддержки НБУ

Regal Petroleum за $8,630 млн купила "Аркону Газ-Энергия"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин должен утвердить обновленный макропрогноз для внесения изменений в госбюджет-2020 - экс-министр финансов

"Нова Пошта" дополнительно ищет 2 тыс. курьеров по всей Украине в связи с усиленным режимом работы

Drogerie-сеть Watsons заявляет о незаконном закрытии своих магазинов из-за карантина по решению местных властей

Украинская рада бизнеса предлагает с 3 апреля частично возобновить деловую активность

Bolt будет предоставлять бесплатные поездки всему медперсоналу клиники "Охматдет"

"Нова Пошта" будет бесплатно доставлять помощь больницам, детдомам и военным

"Дарница" готова производить препараты для борьбы с коронавирусом

"Астарта" направит 15 млн грн на борьбу с коронавирусом

Rozetka отмечает рост продаж товаров для творчества и фитнеса за время карантина

Азиатские рынки, нефть идут вверх вслед за Уолл-стрит, Brent у $28/барр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА