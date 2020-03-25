Uber Eats отменяет сервисный сбор для ресторанов, внедряет функцию безналичных чаевых

Сервис по доставке еды Uber Eats объявил о ряде инициатив в Украине, направленных на поддержку ресторанов и курьеров, которые сталкиваются с проблемами в условиях эпидемии коронавируса, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Мы реализуем ряд инициатив, чтобы поддержать наших партнеров, особенно владельцев малого бизнеса, так как они продолжают работать на своих кухнях, чтобы накормить людей по всей стране. Благодаря этой инициативе их двери открыты дольше, и их команды работают в это очень трудное время", - цитирует пресс-служба генерального менеджера Uber Eats Украина Игоря Ковалева.

Согласно сообщению компании, в частности, сервис отказывается от платы для ресторанов за активацию до 30 апреля, а также внедряет ускоренную процедуру запуска службы – специальная команда поможет присоединиться к платформе за 72 часа.

Кроме того, Uber Eats отказывается от любых требований эксклюзивности для всех ресторанов-партнеров, которые хотели бы работать и с другими платформами доставки.

Для курьеров в приложении появилась функция "чаевых". Пользователям в Украине будет предложено оставлять безналичные чаевые курьеру после каждого заказа, таким образом они смогут оставить вознаграждение курьеру без личного контакта. Чаевые можно будет оставлять в течение 30 дней после заказа.

Помимо этого, в случае, если у курьера будет диагностирован коронавирус, а также если он будет вынужден находиться на индивидуальном карантине или самоизоляции, компания обязуется оказывать финансовую помощь в течение 14 дней. Кроме того, Uber Eats информирует своих курьеров о том, как доставить еду безопасным способом.

"Мы всегда работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность каждого на платформе Uber. Мы сформировали специальную глобальную команду руководителей Uber по операциям, безопасности и охране труда, руководствуясь советами эксперта-консультанта по общественному здравоохранению, чтобы реагировать по мере необходимости на каждом рынке, где мы работаем. Мы будем продолжать следовать их указаниям, чтобы сделать все возможное для предотвращения распространения коронавируса", - заверил Игорь Ковалев.

Ранее Uber Eats сделал доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта.