Экономика

12:05 25.03.2020

Украинская рада бизнеса предлагает с 3 апреля частично возобновить деловую активность

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Украинская рада бизнеса предлагает с 3 апреля частично возобновить деловую активность

Украинская рада бизнеса (УРБ) предлагает с 3 апреля частично возобновить деловую активность, отказаться от введения дополнительных мер и постепенно отменять введенные ограничения, говорится в заявлении на сайте организации.

"Мы должны сберечь экономику, бизнес должен работать и уплачивать налоги - все как один. Мы должны поддерживать медицину в целом и медиков... Поэтому предлагаем частично возобновить деловую активность с 3 апреля, ни в коем случае не вводя новых мер и постепенно отменяя текущие ограничения", - говорится в заявлении.

При этом УРБ предлагает следующие шаги для остановки распространения СOVID-19: широкое тестирование и изоляция инфицированных, усиленный контроль за инфицированными в самоизоляции при помощи электронных средств, точечные ограничения общественного транспорта для рисковых групп - отмену льгот для рисковых групп, оборудование медучреждений и защита врачей.

По мнению УРБ, государству следует перейти от запрета работы широкого сегмента бизнеса к запрету исключительно отдельных сегментов, которые предусматривают большие скопления людей.

"Введение режима чрезвычайного положения на это время не представляется целесообразным, достаточно введения режима чрезвычайной ситуации в некоторых областях", - отмечает бизнес-объединение.

"Представители коалиции УРБ, в состав которой входят 84 украинские ассоциации, призывают президента, парламент и правительство безотлагательно рассмотреть предложенные меры, инициировать проведение совместного заседания и создать Антикризисный центр при участии специалистов Кабмина, Офиса президента, Верховной Рады, бизнеса и независимых экспертов для обсуждения и наработки действий, которые обеспечат эффективное противодействие эпидемии и не навредят экономике", - призывает УРБ.

Теги: #урб #коронавирус #бизнес #экономика
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