Экономика

09:28 24.03.2020

За первые 12 дней карантина в Украине количество соискателей выросло почти на 60%

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За первые 12 дней карантина в Украине количество соискателей выросло почти на 60%

В Украине действуют меры по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и приостановлена деятельность кафе, баров, ресторанов, тренажерных залов и т.д., вследствие чего за первые 12 дней карантина (12-23 марта) количество соискателей выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале, сообщает Международный кадровый портал hh.ua.

Как говорится во вторник утром в пресс-релизе Портала, изменения произошли практически во всех измерениях: в разрезе профессиональных сфер, возрастном и гендерном соотношении тому подобное.

"Если и в течение 2019 года, и к началу 2020 году самой популярными профсферами среди соискателей были "начало карьеры", ИТ, "телеком" и "продажи", то в марте этот ТОП-3 изменился. В период с 12 по 23 марта в него вошла профсфера "ТОП-менеджмент", чья доля выросла вдвое с 5% до 10%. А вот профсфера "Начало карьеры", которая традиционно была лидером по поисковым запросам, отошла на 4 место. В рассматриваемый период на нее приходилось 8% резюме вместо 12% в феврале и 13% в 2019 году", - говорится в релизе.

Эксперты кадрового портала добавляют, что увеличилась доля на рынке труда Украины и опытных соискателей, за плечами которых более 6 лет опыта. Если в феврале на них приходилось 53% всех размещенных резюме, то в марте - 67%. А вот судьба соискателей начинающих без опыта и таких, которые имеют стаж до 3 лет, наоборот упала: на 8% и 4% соответственно.

Большую активность начали проявлять специалисты таких возрастных групп, как 30-40 лет, 40-50 лет и 50-60 лет. "Причем первая даже заняла лидирующую позицию в количестве размещенных резюме. Тогда как раньше активнее в вопросе поиска работу были специалисты в возрасте от 18 до 30 лет", - говорится в релизе.

Помимо этого достаточно ощутимо выросла доля резюме, размещенных соискателями-мужчинами: в феврале на них приходилось 53%, а в марте уже 63%.

hh.ua|grc входит в состав крупнейшего объединения рекрутинговых проектов в восьми стран Европы и Азии с широкой базой резюме (более 25 млн). С помощью hh.ua|grc больше 77 тыс. компаний ищут специалистов по 28 направлениям. К их услугам предлагается более 1,3 млн резюме.

Теги: #карантин #коронавирус
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