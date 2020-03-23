Кабмин разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарства - Криклий

Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства, говорится в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры со ссылкой на профильного министра Владислава Криклия.

По его словам, правительство приняло это важное решение на заседании в понедельник для улучшения доступности и удобства получения лекарственных средств, одновременного снижения мобильности населения и сокращения скоплений людей в аптеках.

Глава Мининфраструктуры отметил, что таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, в частности пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.

"Нужно отметить, что разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых в Украине запрещено", - отмечается в сообщении министерства.