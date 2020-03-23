Падение экономики при оптимистическом сценарии с коронавирусом составит 5% ВВП в 2020г - Ковалив

Падение экономики Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса составит 5% ВВП в 2020 году, сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

"При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сказала Ковалив в ходе онлайн-дискуссии "СOVID-19", организованной Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в понедельник.

При этом она отметила, что из-за нестабильной ситуации сложно строить макроэкономические прогнозы. "Ситуация каждый день меняется", - пояснила замглавы Офиса президента.