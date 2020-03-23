City One Development передала медоборудование киевской больнице для борьбы с коронавирусом

City One Development (Киев) Валерия Кодецкого, выступающая девелопером и инвестором строительства столичных ЖК "Новопечерские Липки", "Бульвар Фонтанов" и др., приобрела и передала медицинское оборудование для реанимационного отделения Киевской городской клинической больницы №12.

"Мы понимаем уровень угрозы, который существует сейчас из-за распространения опасного коронавируса COVID-19 в стране. Поэтому очень важно, чтобы сейчас были предприняты, в том числе бизнесом, активные действия для поддержки наших медиков и больниц, являющихся главным форпостом в борьбе с вирусной инфекцией" - отметил президент инвестиционно-девелоперской компании City One Development Кодецкий.

По данным компании, всего передано 28 ед. медицинской техники и оборудования, которое обеспечит поддержание жизненно важных функций организма человека и рассчитано на размещение в стационарах больниц, которые смогут принимать пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции.

"Оборудование представлено различными классами и выполняет разнообразные функции: есть специальный шприц-насосы для введения медикаментов, поддерживающих основные функции организма человека, аспираторы для вывода слизи из организма человека, находящегося на аппарате искусственного дыхания, пульсоксиметры, 15-дюймовые мониторы, показывающие количество кислорода поставляемого в организм человека, др. Качество лечения и мониторинга, благодаря такой аппаратуре, будет значительно улучшена", - цитируется в сообщении компании заведующий выделением интенсивной терапии и анастезиологии Киевской клинической больницы №12 Петр Булыч.

Помимо этого, City One Development уже заказала и ожидает подтверждения доставки через поставщиков аппаратов для искусственной вентиляции легких.

"Киевская клиническая больница № 12 - не единственная, кому передает медицинские препараты компания City One Development. Необходимым оборудованием также будут обеспечиваться больницы регионов Украины", - подчеркнули в компании.

City One Development - девелоперская компания полного цикла, которая реализовывает полный комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Свою деятельность на рынке страны команда компании начала в 2006 году, а в 2010 году была официально зарегистрирована под именем City One Development. Сегодня в компании работает свыше 150 сотрудников, портфель проектов насчитывает свыше 700 тыс. кв. м уже реализованного строительного объема, а также 569,3 кв. м нового строительства. В портфель проектов компании входят: ЖК "Новопечерские Липки" (Киев), ЖК " Бульвар Фонтанов" (Киев), ЖК "Святобор" (Киев), проект Lipki Island и др.