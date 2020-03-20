Prom.ua решил изъять из каталога товары "от коронавируса", медицинские маски и блокирует недобросовестных продавцов

Маркетплейс Prom.ua, входящий в группу компаний EVO, принял решение изъять из каталога все медицинские маски ;дезинфекторы, размещенные от лица новых продавцов, с целью недопущения спекуляции, сообщили в пресс-службе EVO агентству "Интерфакс-Украина".

Изымаются также у все товары, в ключевых словах, тегах и названиях которых есть слово "коронавирус", "COVID-19" и его синонимы - все профилактические препараты и другие "чудодейственные" товары - обереги, браслеты и т. п.

В то же время новшество не касается респираторов и многоразовых масок - они остаются в каталоге маркетплейса.

"Только за вчера из маркетплейса удалили 2 тыс. товаров от 900 компаний - большинство зашли на маркетплейс впервые и с одним товаром. Мы не можем допустить, чтобы недобросовестные предприниматели спекулировали на чувствительной для общества теме", - объяснил решение CEO Prom.ua Иван Портной.

Кроме того, в компании ужесточили наказание для повторных нарушителей: их изымают из маркетплейса без возможности вновь продавать на Prom.ua.

"В итоге продавать одноразовые маски и дезинфекторы продолжат только надежные и сертифицированные продавцы - производители и специализированные компании, которые реализовывали эти товары до вспышки коронавируса", - сообщили в Prom.ua.

Как подчеркивают в компании, это сделано для того, чтобы покупатели получали только безопасную продукцию и качественное обслуживание.

Prom.ua - крупнейший маркетплейс Украины, на котором продаются 64 млн товаров и услуг от 55 тыс. интернет-предпринимателей со всей страны. Ежедневно торговую площадку посещает 2,6 млн. пользователей. В 2019 году украинцы купили товаров на 24 млрд грн на маркетплейсе и сайтах компаний Prom.ua.

В ноябре 2018 года маркетплейсы EVO и Rozetka завершили сделку по созданию объединенной компании.

Основной бизнес EVO – маркетплейсы. Проекты группы работают в Украине, Беларуси, России, Казахстане.

В мае 2016 года электронная площадка Prom.ua была реорганизована в группу компаний EVO.

Группа реализует B2C, B2B, B2G и C2C проекты в интернете и объединяет такие площадки, как: prom.ua, bigl.ua, crafta.ua, zakupki.prom.ua, kabanchik.ua, vchasno.com.ua и IZI в Украине, а также в других странах -satu.kz, deal.by. Ежемесячно на маркетплейсах EVO люди совершают более 2 млн заказов.