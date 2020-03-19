Экономика

16:10 19.03.2020

Украинские банки скорректировали часы работы в связи с карантином и временно закрыли часть отделений

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Украинские банки скорректировали часы работы в связи с карантином и временно закрыли часть отделений

Украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина, в частности, временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.

Креди Агриколь Банк, в частности, сообщил о временном закрытии 17 отделений из 150 (здесь и далее - на начало года, по данным НБУ). Остальные работают только в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час, указано в сообщении банка. 

Банк "Пивденный" временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день (с 10:00 до 16:30) с тремя санитарными часами. Дополнительно банк отменил работу на выходных и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.

Укрсиббанк сократил график работы с 10:00 до 16:00, ввел санчас и ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью людьми.

Отделения ТАСкомбанка будут работать только в будние с 10:00 до 16:00, в них могут находиться до пяти клиентов.

Кредобанк сократил часы с 10:00 до 16:30, ввел два перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество человек в отделении.

Идея Банк и Укрэксимбанк ввели дополнительные санчасы и предупреждают о возможном ограничении на количество человек в отделениях банка.

Сбербанк принимает клиентов только в будние дни до 16:00, Правекс Банк и Глобус Банк – с 10:00 до 16:00, а ОТП Банк – с 9:00 до 17:00.

Все финучреждения рекомендуют пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличкой.

Как сообщалось, ПУМБ приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карт, ввел три дополнительных перерыва на санчас, и рекомендует клиентам соблюдать дистанцию в 1 м, ожидать своей очереди на улице.

Райффайзен банк Аваль ввел обслуживание по записи, а Ощадбанк перерывы в отделениях на проветривание и дезинсекцию и перевел инкасаторскую службу в уссиленный режим работы.

ПриватБанк ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

Альфа-Банк временно приостановил работу 45 из 257 отделений.

Теги: #коронавирус #банки
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