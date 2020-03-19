Экономика

13:48 19.03.2020

Кабмин ввел в набсовет "Нафтогаза" имеющего опыт работы в энергосекторе Украины американца Бенша

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Кабмин ввел в набсовет "Нафтогаза" имеющего опыт работы в энергосекторе Украины американца Бенша

Кабинет министров Украины ввел в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" имеющего значительный опыт работы в энергетическом секторе страны американца Роберта Бенша, как представителя государства.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №293-р от 11 марта 2020 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Параллельно Кабмин отменил распоряжение №79-р от 5 февраля 2020 года о назначении в НС НАК Иренеуша Била - CEO Amicus Europae Foundation (частный фонд, созданный экс-президентом Польши Александром Квасневскиим).

Бенш в настоящее время является крупным бенефициаром ПАО "Донбассэнерго" через ЧАО "Энергоинвест Холдинг", в то же время бизнесмен Павел Фукс в интервью изданию "Экономическая правда" предположил, что в ходе переговоров о возможной покупке генкомпании "он (Бенш - ИФ) фронтировал кого-то".

Бенш в середине 2000-х был CEO британской Cardinal Resources plc, имеющей несколько лицензий на разработку нефтегазовых активов в Украине, а также совместно разрабатывающей нефтегазовые месторождения с ПАО "Укрнафта" и АО "Укргазвыдобування". В 2011 году Бенш возглавил 3P International Energy Corp. (Канада)/Cub Energy Inc.(США) с активами в Украине. Также выступал советником ООО "КУБ-Газ" при продаже 70% ее акций польской Kulczyk Oil Ventures Inc.

Как сообщалось, в набсовет "Нафтогаза" входят независимые директора Клер Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также представители государства - Наталия Бойко и Юлия Ковалив.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #кабмин
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