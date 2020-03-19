Мировая рецессия может подорвать восстановление экономики КНР после преодоления пандемии - аналитики

Возможная мировая рецессия станет помехой для восстановления экономики Китая после преодоления пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, считают аналитики ANZ Research, входящей в Australian & New Zealand Banking Group (ANZ).

В то время как экономическая активность начала восстанавливаться в Китае, который больше всех пострадал из-за вспышки заболевания, многие страны усиливают ограничительные меры для борьбы с его распространением.

Экономическая деятельность в европейских и азиатских странах, а также в США, серьезно нарушена. Рестораны, торговые центры, аэропорты и заводы вынуждены закрываться из-за карантина, веденного во многих городах.

"Вытекающий из этого шок спроса и предложения замедлит мировой экономический рост во втором квартале, что может распространиться и на третий квартал", - считает аналитик ANZ Чжаопен Син.

Наихудший сценарий ANZ предполагает снижение роста спроса в мире на 5 п.п. и падение импорта промежуточной продукции на 20 п.п., что приведет к замедлению экономического роста в Китае во втором квартале до 3,1% в годовом выражении.

Согласно базовому сценарию, рост ВВП Китая во втором квартале составит 3,9%. Два других варианта развития предполагают рост китайской экономики на 3,4% или 3,6% в зависимости от последствий пандемии для мирового спроса и импорта промежуточной продукции.

По прогнозу ANZ, в 2020 году ВВП Китая вырастет на 4,1%, в 2021 году темпы роста ускорятся до 5,9%