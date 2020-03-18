Экономика

20:10 18.03.2020

С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с низкой пенсией, с 1 мая будет проведена индексация – Зеленский

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С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с низкой пенсией, с 1 мая будет проведена индексация – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 апреля Кабинет министров Украины будет готов выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен, а с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - сказал он в своем обращении к украинцам в среду.

Теги: #индексация #пенсии
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