Экономика

12:01 18.03.2020

"Укроборонпром" восстанавливает производство аппаратов ИВЛ на "Буревестнике" в Киеве, намерен запустить выпуск респираторов FFP3 на "Новаторе" в Хмельницком

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"Укроборонпром" восстанавливает производство аппаратов ИВЛ на "Буревестнике" в Киеве, намерен запустить выпуск респираторов FFP3 на "Новаторе" в Хмельницком

Государственный концерн "Укроборонпром" работает над восстановлением производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на Киевском государственном заводе "Буревестник", сообщил заместитель гендиректора госконцерна по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

"Стараемся сделать свой вклад в борьбу с пандемией. Мустафа Найем (замгендиректора "Укроборонпрома" – ИФ) сейчас занимается восстановлением на "Буревестнике", а ДП "Новатор" - сделать фокус на выпуске масок", - написал Бондарь в Facebook.

В свою очередь руководитель одесского благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Катерина Ножевникова написала в комментарии, что очередь на предзаказ ИВЛ на "Буревестнике" – три недели.

Как сообщил, в свою очередь Найем, "Новатор" (Хмельницкий), который специализируется на выпуске радиолокационных комплексов, навигационной аппаратуры и средств связи, недавно стал сертифицированным производителем медицинского оборудования, в частности, аппаратов ультрафиолетового облучения для безопасного обеззараживания больших помещений и поверхностей.

По его словам, после объявления карантина предприятие экстренно переориентировало производство и запустило пошив медицинских марлевых повязок для нужд самого предприятия и других участников "Укроборонпрома": уже изготовлено около 20 тыс., планируется увеличить число масок до 100 тыс.

"Параллельно на предприятии готовятся к запуску производства первых отечественных клапанных респираторов FFP3. Сейчас идет установка новой линии производительностью до 3 млн спецсредств ежемесячно", – сообщил Найем.

КГЗ "Буревестник" создан в 1967 году как составная часть ВПК Украины для производства сложных радиолокационных систем для судостроительной промышленности СССР. Специализируется на производстве высокотехнологичной медицинской аппаратуры, в частности аппаратов ИВЛ ("БРИЗ"), стерилизаторов, медицинского оборудования и специальной медицинской мебели. Производство медицинской аппаратуры сертифицировано.

Завод вошел в состав "Укроборонпрома" в 2010 году с созданием госконцерна, а в ноябре 2011 года было возбуждено дело о его банкротстве по инициативе подразделения "Киевэнерго".

Теги: #коронавирус #укроборонпром #производство #ивл
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