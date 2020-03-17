Экономика

18:37 17.03.2020

Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

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Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

Сервис по доставке еды Uber Eats в Украине разослал своим пользователям промокод для бесплатной доставки с 17 по 31 марта 2020 года из ресторанов в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, чтобы поддержать их во время карантина.

Согласно сообщению сервиса, обнародованному во вторник, в ответ на опасения, связанные с коронавирусом и с растущей тенденцией к минимизации контактов, компания начала информировать пользователей о возможности сервиса Uber Eats по доставке "до дверей", а также планирует внедрять дополнительный функционал, чтобы сделать процесс еще более удобным.

"Uber Eats разослал курьерам по всему миру рекомендации, которые в свою очередь основаны на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о том, как помочь уберечься от вируса. Мы также ищем дополнительные методы, с помощью которых Uber и Uber Eats могут поддерживать сообщество в эти трудные времена", - говорится в сообщении компании.

По мнению Uber Eats, доставка еды может помочь ресторанам удовлетворять спрос, сократившийся из-за ограничений в работе.

"В Uber Eats задействована специальная команда по работе с ресторанами, которые захотят сотрудничать с нашим сервисом, и которая ищет различные способы поддержки местных ресторанов", - отмечается в сообщении.

С целью поддержать партнеров в ресторанном бизнесе Uber Eats сделала бесплатной доставку для всех пользователей в Украине и на многих других рынках Центральной и Восточной Европы с 17 марта по 31 марта включительно.

"Мы начали информировать пользователей о том, как сделать заказ с бесконтактной доставкой до дверей, а также сделали и саму доставку полностью бесплатной во всех городах, где работает Uber Eats, до конца марта. Для активации бесплатной доставки пользователям нужно будет ввести промокод, который будет разослан письмом и размещен в баннере в приложении Uber Eats", - цитирует пресс-служба сервиса генерального менеджера в Северной и Восточной Европе в Uber Eats Чарити Саффорда.

По его словам, это решение призвано поддержать украинских пользователей, которые предпочитают оставаться дома во время карантина.

Теги: #коронавирус #uber #доставка
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