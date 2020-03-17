McDonald's закрывается на карантин, продолжит принимать заказы в McDrive и сервисе Glovo

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, закрывает все заведения сети на карантин, но продолжит принимать заказы в McDrive и через сервис доставки Glovo.

"Сегодня Кабинет министров принял решение об ограничении работы всех заведений общественного питания для предотвращения распространения коронавируса на период с 17-го марта до 3-го апреля 2020 году, поэтому "МакДональдз" закрывает свои двери на этот период... Мы продолжаем обеспечивать бесконтактные заказы через приложение Glovo и McDrive", - сообщается в пресс-релизе компании.

Кроме того, компания усиливает меры безопасности, а также рекомендует ограничить перемещения и оставаться дома.

Как сообщалось, в декабре-2019 в партнерстве с международным сервисом Glovo запустили сервис доставки еды в Киеве.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно. Штат сотрудников насчитывает около 10 тыс. человек.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).

Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на март-2020 составляет 901,801 млн грн.