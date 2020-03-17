Франция выделит 45 млрд евро на поддержку бизнеса в условиях эпидемии

Правительство Франции выделит 45 млрд евро ($50 млрд) на поддержку предприятий и работников в условиях эпидемии, вызванной коронавирусом COVID-19, заявил в эфире радио RTL министр экономики и финансов страны Брюно ле Мэр.

"Мы в срочном порядке предоставим экономическую помощь предприятиям и наемным работникам в размере 45 млрд евро", - сказал он.

Меры французского правительства включают отсрочку всех налоговых и социальных платежей в марте. Министр также отметил, что в перспективе эти платежи могут быть отменены для "тех, кому будет угрожать банкротство".

Помимо этого, власти страны намерены предоставить государственные гарантии по кредитам малым и средним предприятиям в размере 300 млрд евро.

Брюно ле Мэр отметил, что по предварительной оценке, ВВП страны в 2020 году снизится на 1%. По его словам, правительство планирует представить во вторник обновленный бюджет.