Коронавируса повлияет на экспорт украинской продукции АПК, удар будет существенным - гендиректор ИМК

Следует ожидать влияния пандемии коронавируса на экспорт украинской агропродовольственной продукции, насколько он может упасть - сложно предположить, однако удар будет существенным, считает гендиректор агрохолдинга ИМК, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

"Последствия коронавируса для украинского сельского хозяйства, как и для всей украинской экономики, являются абсолютно непредсказуемыми. О результатах карантина языком цифр можно будет говорить только тогда, когда будет понимание, когда он закончится", - сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Лисситса заметил, что одно дело, если это 3-4 апреля, другое дело, если меры безопасности по нераспространению коронавируса в Украине будут продолжаться и в течение апреля.

"По моему прогнозу, именно так и будет, поэтому можно только предположить, что молочнотоварное производство, а также небольшие фермерские хозяйства по производству овощей, фруктов, ягод окажутся на грани выживания, некоторые обанкротятся из-за снижения внутреннего спроса", - отметил гендиректор ИМК.

Кроме того, Лисситса говоря о макроэкономике указал, что системная мировая рецессия, в которую упадут крупнейшие экономики мира, по прогнозам ведущих экономистов мира, начнется через два-три месяца.

"Поэтому следует ожидать влияния пандемии коронавируса и на экспорт отечественной агропродовольственной продукции", - заметил он.

Лисситса отметил, что сейчас сложно предугадать насколько может упасть мировой аграрный экспорт, в том числе украинский.

"Однако удар будет существенным. Украинский аграрный экспорт является значительной частью всего украинского экспорта - более $20 млрд ежегодно и поэтому даже падение на 10%, 15%, или 20% может составлять до минус $4 млрд валютных поступлений в государственную казну. А это достаточно существенный показатель для нашей слабой экономики",- считает он.