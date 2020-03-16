Экономика

19:28 16.03.2020

НБУ в понедельник продал на межбанке $238 млн в поддержку гривни

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НБУ в понедельник продал на межбанке $238 млн в поддержку гривни

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в понедельник $238 млн, тогда как в предыдущий рабочий день центробанк провел интервенции в поддержку гривни в объеме около $150 млн, сообщил регулятор на странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения по миру коронавируса", – отметил Нацбанк.

В частности, в середине торгового дня НБУ провел аукцион по продаже иностранной валюты в объеме $200 млн, на котором удовлетворил 21 заявку на $130,5 млн по средневзвешенному курсу 26,5425 грн/$1, свидетельствуют данные НБУ.

Кроме того, после обеда Нацбанк продолжил проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний и продал $107,5 млн в связи с высоким спросом на валюту. Уточняется, что курс гривни колебался в пределах 26,55-26,7 грн/$1.

"Как и раньше, мы видим преобладание психологического фактора в решениях участников валютного рынка. Поэтому, имея достаточные резервы на уровне более $25 млрд, мы продолжим при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", – отметил регулятор.

По данным НБУ, в 2019 году чистая покупка валюты НБУ составила около $8 млрд, а с начала текущего года чистая продажа составил около $0,6 млрд.

Согласно данным центробанка, на минувшей неделе он провел интервенции в поддержку гривни на $981,60 млн. В частности, во вторник регулятор продал $270 млн, в среду – $350 млн и в четверг – $220 млн.

В целом с начала года, с учетом 16 марта, регулятор купил в резервы $1,23 млрд, продал – $1,69 млрд, свидетельствуют его данные.

С начала прошлой недели курс гривни на межбанке опустился с 24,995 грн/$ до 26,7 грн/$1 на закрытии рынка в понедельник, на наличном рынке он достиг 26,6-27,5 грн/$1 (купля-продажа), а на "сером" – 27,43-27,97 грн/$1.

Теги: #нбу #поддержка #гривна
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