Верховный суд отклонил ходатайство ЕС об их допуске на заседание суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in

Большая палата Верховного суда отклонила ходатайство Европейского союза (ЕС) об их допуске на закрытое заседание суда, на котором рассматривается кассационная жалоба Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, сообщили в пресс-службе ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина".

В пресс-службе ПриватБанка также отметили, что коллегия судей на сегодняшнем заседании насчитывает 19 человек, тогда как на заседании 31 января их было 15.

"Коллегия - 21, кворум - 14. Чтобы началось заседание достаточно 14 человек, но решение принимается простым большинством. Сейчас 19 судей. То есть для того, чтобы вынести решение нужно хотя бы 10 голосов.", – пояснили в пресс-службе.