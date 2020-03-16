Экономика

11:51 16.03.2020

МАУ оценивает убытки от приостановки авиасообщения в 35% ожидаемых доходов за Iкв.-2020

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МАУ оценивает убытки от приостановки авиасообщения в 35% ожидаемых доходов за Iкв.-2020

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) оценивает убытки от прекращения авиасообщения между странами, введенного с целью минимизировать распространение пандемии коронавируса COVID-19 в 35% ожидаемых доходов авиакомпании за первый квартал текущего года.

"Предварительно оценили убытки – минус 35% ожидаемых доходов за квартал по сравнению с бюджетом. Сегодня – крайний день перед остановкой полетов, поэтому на данный момент самая приоритетная задача – это работа с пассажирами", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ.

В авиакомпании подчеркнули, что в настоящее время все усилия МАУ сосредоточены на том, чтобы обеспечить пассажироперевозки в условиях повышенного спроса.

"Авиакомпания занята работой с пассажирами, все остальные действия и планы отложены", - отметили в МАУ.

Как сообщалось, по состоянию на 16 марта в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек.

В 00:00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.

Теги: #мау #коронавирус #убытки
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