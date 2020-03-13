Экономика

15:23 13.03.2020

Минэкономики ухудшит макропрогноз на 2021-2023гг

2 мин читать
Минэкономики ухудшит макропрогноз на 2021-2023гг

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено ухудшить макропрогноз на 2021-2023 гг., в том числе и на текущий год, ввиду ослабления темпов роста украинской экономики по сравнению с утвержденным в октябре 2019 года документом, сообщило министерство в ответ на запрос агентства.

"Обнародовать цифры сегодня рано. Единственное, что можем отметить, что темпы роста экономики будут слабее по сравнению с прогнозированными раньше, прежде всего, из-за более слабого экспорта, что обусловлено снижением спроса и цен на мировых рынках", - указали в Минэкономики.

В то же время в отличие от прошлых кризисных периодов министерство не ожидает, что экономика Украины провалится существенно глубже по сравнению с другими странами. "Ключевые основания для этого - взвешенная макроэкономическая политика в последние годы (и фискальная, и монетарная), более надежная банковская система (высокая ликвидность), отсутствие значительных дисбалансов во внешней сфере (дефицит счета текущих операций ожидается на уровне около 3% от ВВП, размер международных резервов - $26,6 млрд) и квазифискальных дефицитов (например, в энергетической сфере)", - поясняет Минэкономики.

Ранее министерство с осторожностью относилось к оценкам влияния распространения нового коронавируса на мировую и отечественную экономику. С учетом таких оценок был составлен предварительный обновленный макропрогноз.

"Последние события на мировых рынках показали, что это влияние будет более сильным. В рамках нынешнего прогнозного цикла мы будем это все изучать, отслеживать динамику мировых рынков, формировать и оценивать вероятность разных сценариев для Украины", - добавили в министерстве.

Теги: #макропрогноз #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:31 12.03.2020
НБУ в апреле пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом – Смолий

НБУ в апреле пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом – Смолий

15:47 10.03.2020
Правительство назначило Кухту врио Минэкономики

Правительство назначило Кухту врио Минэкономики

16:37 06.03.2020
ВВП Украины в январе снизился на 0,5%

ВВП Украины в январе снизился на 0,5%

13:34 04.03.2020
Милованов отказался от должности в новом правительстве, подтвердил нардеп Гетманцев

Милованов отказался от должности в новом правительстве, подтвердил нардеп Гетманцев

12:21 04.03.2020
Милованов отказался продолжить работу в правительстве – источник

Милованов отказался продолжить работу в правительстве – источник

18:30 02.03.2020
Милованов анонсировал кампанию по детенизации занятости в строительстве

Милованов анонсировал кампанию по детенизации занятости в строительстве

18:28 27.02.2020
Минэкономики предлагает в 2021-2023гг выделить более 90 млрд грн на программы господдержки, Минфин против

Минэкономики предлагает в 2021-2023гг выделить более 90 млрд грн на программы господдержки, Минфин против

17:55 27.02.2020
Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа

Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа

17:28 27.02.2020
Минэкономики оценивает площадь государственных сельхоугодий в 650 тыс. га, ожидает с них прибыли по 3 тыс. грн/га в год

Минэкономики оценивает площадь государственных сельхоугодий в 650 тыс. га, ожидает с них прибыли по 3 тыс. грн/га в год

12:00 27.02.2020
Замминистра экономики Глущенко задекларировал 335 тыс. грн, а его жена, гражданка России, – 74 тыс. грн доходов за 2019 год

Замминистра экономики Глущенко задекларировал 335 тыс. грн, а его жена, гражданка России, – 74 тыс. грн доходов за 2019 год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ в пятницу вновь объявил аукцион по продаже до $200 млн

Доходность евробондов Украины за "черный четверг" подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

Новое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ – представитель Фонда

НБУ в четверг уменьшил интервенции в поддержку гривни до $220 млн

Денежная масса в Украине в феврале выросла на 0,8%

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент МАУ считает действия освещавшего рейс из Милана блогера направленными на разжигание паники

Клиенты monobank с начала недели увеличили покупку доллара в 4,2 раза, евро – 2,3 раза

НБУ в пятницу вновь объявил аукцион по продаже до $200 млн

Доходность евробондов Украины за "черный четверг" подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

Broadcom в I финквартале снизил чистую прибыль на 19%, отказался от годового прогноза из-за коронавируса

Новое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ – представитель Фонда

"Укрметаллургпром" обратился в АМКУ с жалобой о злоупотреблении монополией "Укрзализныцей" в сфере перевозок

НБУ в четверг уменьшил интервенции в поддержку гривни до $220 млн

Денежная масса в Украине в феврале выросла на 0,8%

Ценовая война на нефтяном рынке угрожает глобальному переходу на ВИЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА