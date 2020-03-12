"Укрметаллургпром" обратился в АМКУ с жалобой о злоупотреблении монополией "Укрзализныцей" в сфере перевозок

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с заявлением о злоупотреблении монопольным положением АО "Укрзализныця" (УЗ) в сфере перевозок грузов, в частности путем введения "Договора о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом".

Соответствующая информация размещена на странице "Укрметаллургпрома" в Facebook в четверг.

Поступление соответствующей жалобы объединения "Укрметаллургпром" подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в АМКУ в четверг.

По мнению "Укрметаллургпрома, введение "Укрзализныцей" новых правил перевозки грузов фиксирует монопольное положение основного ж/д оператора в Украине.