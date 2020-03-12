Компания T.B. Fruit бизнесмена Тараса Барщовского выплатила 172 млн грн налогов

По результатам 2019 Группа компаний T.B. Fruit в Украине перечислила в бюджеты всех уровней 172 млн грн налогов. Это на 63 млн грн больше, чем за тот же такой же период 2018 года.

Компании Группы уплатили все налоги в полном объеме.

Сегодня предприятия Группы компаний T.B. Fruit являются одними из крупнейших налогоплательщиков во Львовской области.

"T.B. Fruit регулярно и в полном объеме выплачивает налоги в бюджет Украины. Мы понимаем важность своевременной уплаты налогов, так как мы — сознательная украинская компания, которая мечтает об успешном будущем нашей страны, где растут наши дети и внуки", — подчеркнул Тарас Барщовский, основатель и владелец Группы компаний T.B. Fruit.

В состав Группы входят 7 заводов по переработке фруктов, овощей и ягод (Украина, Польша, Молдова), агрокультура, транспортно-логистический, инжиниринговый бизнес, компания по изготовлению деревянных поддонов, а также собственная торговая марка соков прямого отжима Galicia.

T.B. Fruit — ведущий производитель концентрированных соков в Европе, третий в мире производитель яблочного пектина. Украинскому потребителю компания известна соками прямого отжима ТМ "Galicia". В планах компании на 2020 год - запустить мощности для шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод в Украине. Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных T.B. Fruit.