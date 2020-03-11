Экономика

16:19 11.03.2020

Стартап "Электронный землеустроитель FieldBI" объявил о начале продаж системы управления с/х землями

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Стартап "Электронный землеустроитель FieldBI" объявил о начале продаж системы управления с/х землями

Украинский стартап "Электронный землеустроитель FieldBI" 11 марта объявил о старте продаж системы управления землями сельскохозназначения в режиме реального времени, сообщил генеральный директора стартапа Евгений Кугук.

"Мы вложили $200 тыс. собственных средств, еще $50 тыс. получили по гранту от Украинского фонда стартапов в феврале 2020 года. Большая часть средств уже инвестирована в разработку системы, остальные пойдут на дальнейшее развитие", - сказал он в ходе презентации стартапа в Киеве в среду.

По словам Кугука, сейчас сервис тестируют около 20 компаний с разным земельным банком из разных регионов Украины.

"Несмотря на то, что мы только сегодня объявляем о старте продаж, первые продажи были среди компаний, которые тестируют наш продукт. На сегодня имеем еще около 20 заявок", - отметил гендиректор стартапа.

Помимо этого, по его словам, в апреле-мае этого года FieldBI планирует открыть дополнительную опцию – кабинет пайщика, где будет содержаться информация об арендодателе, финансах и всех необходимых документах.

Кроме того, Кугук указал, что систему управления землями сельскохозназначения можно использовать и для государственных земель. При этом он выразил готовность участвовать в пилоте с государственными предприятиями, находящимися в подчинении Национальной академии аграрных наук Украины: она управляет большим объемом земель в стране.

"Электронный землеустроитель FieldBI" - система для учета, визуализации, анализа и управления землями сельскохозяйственного назначения для малых фермерских хозяйств, крупных агрохолдингов и объединенных территориальных громад. Включает в себя геоинформационные системы, набор функционала для учета полей и земельных участков, управление договорами и взаимоотношениями с контрагентами, визуализацию и интерактивное редактирование контуров полей и земельных участков на карте, автоматический анализ всех возможных отклонениях в режиме реального времени.

Теги: #земля #стартап #продажи
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