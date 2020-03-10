Экономика

12:01 10.03.2020

Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину – торгпред

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Распространение эпидемии нового коронавируса в мире будет стимулировать перенесение производства на внутренний рынок Украины, прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Новая реальность логистики. Нас ожидает перенесение производства на внутренний рынок (правительство будет его защищать по полной программе) или на рынки, ближе к центрам производства (Украина для ЕС)", – написал Качка в Facebook во вторник.

При этом он уточнил, что это долгосрочные прогнозы. А пока что в условиях ограничения путешествий будет развиваться электронная коммерция, полагает торгпред.

"В классической промышленности будет игра на нервах: правительства будут защищать производителей, удешевлять сырье, бороться за рынки сбыта. Интенсивность использования всех мер торговой политики только удвоится", – указал Качка.

По мнению торгпреда, спрос на агропродукцию может возрасти в условиях глобальных карантинов, в целом он менее эластичен, нежели спрос на технику.

"В общем, роль продовольственной безопасности будет расти. Украина является важным субъектом глобальной продовольственной безопасности", – отметил он.

"Четвертый квартал прошлого года научил: слишком дорогая гривня убивает экспорт. Все крупные торговые страны уже играют в валютные поддавки, наперегонки удешевляя свою валюту. Это жестоко по отношению к гражданам, но спасает экономику. Нам нельзя допустить относительного удорожания гривни (хотя сегодня это и звучит смешно)", – считает торгпред.

Теги: #коронавирус #украина #производство #качка
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