Экономика

11:28 10.03.2020

Две израильских авиакомпании отменяют все международные рейсы из-за коронавируса

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Две израильских авиакомпании отменяют все международные рейсы из-за коронавируса

Две израильские авиакомпании решили приостановить все международные рейсы после того, как было объявлено, что все приезжающие в Израиль должны быть помещены на домашний карантин на 14 дней из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили во вторник израильские СМИ.

Вторая после El Al авиакомпания Arkia заявила, что временно прекращает полеты за рубеж до новых уведомлений. При этом руководство компании заявило, что введенные властями ограничения на поездки являются "смертельным ударом" для национальной авиации.

Israir Airlines, специализирующаяся преимущественно на оказании услуг в чартерном и лоукост-сегментах, объявила, что прекратит международные перевозки со следующей недели до конца месяца. При этом авиакомпания обещала вернуть из-за рубежа 5 тыс. своих пассажиров.

Что касается национального перевозчика El Al, то эта компания с конца прошлой недели отменила рейсы в Сан-Франциско и на ряде европейских направлениях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все, кто прибывает в Израиль, должны пройти через двухнедельный домашний карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

"После дня комплексных дискуссий мы приняли решение: любой прибывающий в Израиль из-за границы будет помещен на карантин на 14 дней", - сказал Нетаньяху в видеообращении.

"Это сложное решение, но оно необходимо для поддержания здоровья населения, что превалирует над всем", - добавил премьер.

Эта мера вступила в силу в минувший понедельник и продлится две недели.

В то же время отмечается, что те прибывающие, кто не является гражданами Израиля, должны доказать, что у них есть место, где они могут находиться на карантине. В противном случае им будет отказано во въезде в страну.

По состоянию на 10 марта, число выявленных в Израиле случаев заражения коронавирусом достигло 50 человек.

Теги: #коронавирус #авиакомпании #израиль
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