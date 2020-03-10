Экономика

09:48 10.03.2020

Правительство начнет реформу ГАСИ в ближайшее время - Шмыгаль

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Правительство начнет реформу ГАСИ в ближайшее время - Шмыгаль

 Кабинет министров в начале недели начнет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"…мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю, на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

По словам премьера, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 5 марта заявил, что ожидает ликвидации ГАСИ в ближайшие две недели.

Теги: #гаси #реформа #шмыгаль
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