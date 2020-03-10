Курс доллара растет к большинству основных валют, иена теряет более 2% к доллару

Доллар США дорожает по отношению к большинству основных валют, иена подешевела более чем на 2% к американской валюте на ожиданиях стимулирующих мер правительств в условиях вспышки коронавируса COVID-19.

Курс доллара составляет 104,49 иены против 102,36 иены на закрытие предыдущей сессии. Накануне японская нацвалюта подорожала к доллару до максимума с 2016 года, отмечает Bloomberg.

Между тем доходность десятилетних US Treasuries выросла на 15 базисных пунктов - до 0,695% после падения на 22 базисных пункта в понедельник. В понедельник казначейские облигации США дорожали на фоне растущего спроса на активы "тихой гавани".

"Наблюдается явная пауза и переоценка риска, рынок анализирует заметное подорожание иены и US Treasuries накануне", - отмечает экономист Capital Economics Бен Уди, которого цитирует агентство.

Кабинет министров Японии во вторник одобрил законопроект, позволяющий премьер-министру Синдзо Абэ вводить чрезвычайное положение в ответ на вспышку коронавируса, сообщает Kyodo News. Помимо этого, правительство страны должно согласовать второй пакет ответных экономических мер, сообщил министр финансов страны Таро Асо.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что предпримет "серьезные" шаги для защиты экономики от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса, в частности, обсудит снижение подоходного налога.

Евро торгуется утром в районе $1,1366 против $1,1450 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 118,77 иены по сравнению со 117,20 иены в понедельник.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,9% по сравнению с предыдущим днем. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,63%.

Фунт стерлингов торгуется утром около $1,3044 по сравнению с $1,3117 в понедельник, и составляет 1,1475 евро против 1,1456 евро днем ранее.