Экономика

09:35 10.03.2020

МЭА из-за коронавируса прогнозирует в 2020г снижение мирового спроса на нефть на 90 тыс. б/с, впервые с 2009г

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МЭА из-за коронавируса прогнозирует в 2020г снижение мирового спроса на нефть на 90 тыс. б/с, впервые с 2009г

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение мирового спроса на нефть в 2020 году - на 90 тыс. б/с, говорится в отчете агентства.

"Коронавирус распространился за пределы Китая, и наш прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году сократился на 1,1 млн б/с. Ожидается, что впервые с 2009 года спрос снизится на 90 тыс. б/с год к году - до 99,9 млн б/с. В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн б/с в годовом исчислении, а мировой спрос снизился на 2,5 млн б/с. Мы предполагаем, что спрос на нефть вернется к норме во второй половине 2020 года", - говорится в отчете МЭА.

В предыдущем отчете агентство ожидало, что мировой спрос на нефть вырастет год к году в 2020 году на 825 тыс. б/с - до 101 млн б/с по сравнению с 100,1 млн б/с в 2019 году.

По последним данным МЭА, мировые запасы нефти в странах ОЭСР в январе выросли на 27,8 млн баррелей - до 2,930 млрд баррелей, поскольку увеличение запасов нефтепродуктов более чем компенсировало межсезонное сокращение запасов нефти. В частности, запасы нефти были выше среднего пятилетнего уровня на 2,9 млн баррелей.

"Наряду с негативным влиянием коронавируса на спрос, результаты встречи ОПЕК + были расценены трейдерами как медвежий сигнал. В феврале и в марте сокращение спроса на нефть в Китае оказывает давление на цены на нефть из стран Ближнего Востока и Западной Африки, в частности", - пишет МЭА в обзоре.

Теги: #коронавирус #нефть #мэа
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