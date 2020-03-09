Экономика

11:55 09.03.2020

Биржа Парижа открылась с обвала котировок

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Парижская фондовая биржа начала в понедельник работу с резкого снижения котировок, свидетельствуют данные площадки.

Главный показатель CAC 40, отражающий состояние четырех десятков ведущих корпораций Франции, упал на 6,4%, до 4809,68 пункта.

По мнению биржевых аналитиков экономического телеканала «Бэ-эф-эм бизнес», происходящее на парижской торговой площадке напрямую связано с падением цен на нефть и опасениями, связанными с распространением в мире нового коронавируса. Падение в 3-5% отмечено по акциям практически всех ведущих корпораций страны, банкам, телекомпаниям, операторам связи.

Теги: #кризис #котировки #париж
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