Экономика

13:34 04.03.2020

Милованов отказался от должности в новом правительстве, подтвердил нардеп Гетманцев

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Милованов отказался от должности в новом правительстве, подтвердил нардеп Гетманцев

Министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался от назначения на пост руководителя Министерства аграрной политики, которое вновь хотят создать в Кабинете министров под руководством Дениса Шмыгаля.

"Милованов сообщил, что он отказался от этой должности. Он не объяснил почему, я его не спрашивал, но очевидно он не видит как тот участок работы, который ему был предложен, организовать", - заявил народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в среду журналистам.

Он убеждён, что во время внеочередного заседания в среду не будет проголосован весь новый состав правительства: некоторые посты в нем останутся вакантными.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

В "Слуге народа" уверены, что им хватит голосов для принятия решения по этим вопросам.

Министерство развития экономики, торговли и сельского было образовано в результате слияния двух министерства – Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия после прихода правительства Алексея Гончарука.

Теги: #минэкономики #милованов #кабмин
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