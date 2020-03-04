Милованов отказался продолжить работу в правительстве – источник

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов покинет свой пост, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

По словам собеседника агентства, Милованов получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от него.

Ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отмечала, что после разделения Минэкономики на два министерства Милованов может занять должность министра аграрной политики в новом правительстве.

Министерство развития экономики, торговли и сельского было образовано в результате слияния двух министерства – Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия после прихода правительства Алексея Гончарука.

Должность министра экономики может занять 41-летний Роман Жуковский. Он начинал карьеру в качестве аудитора и экономиста в Укрсоцбанке, после чего в 2005-2006 годах начал работу в Министерстве экономики Украины в качестве главного специалиста и затем – директора департамента. В 2006-2007 годах Жуковский руководил службой макроэкономики и финансового сектора в Секретариате президента Виктора Ющенко, в декабре 2007-го стал первым замом руководителя главной службы соцэкономразвития Секретариата и затем возглавил ее. Он также руководил главным управлением социально-экономической политики Администрации президента Украины Виктора Януковича (2010-2011 годы), а также главным управлением по вопросам экономполитики и внедрению реформ Администрации (2011-2012 гг.). Помимо этого, Жуковский был членом набсовета "Нафтогаз Украина" с 2010-го по 2013-й год.