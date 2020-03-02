Экономика

14:06 02.03.2020

МАУ пока не планирует сокращать рейсы в Италию, снижения пассажиропотока из-за коронавируса не наблюдает

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МАУ пока не планирует сокращать рейсы в Италию, снижения пассажиропотока из-за коронавируса не наблюдает

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) не ощущает снижения пассажиропотока в связи с информацией об активном распространении коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании.

"Есть пассажиры с билетами на рейсы в Италию, которые обратились с просьбой переоформить их вылеты на более поздние даты. Мы это делаем в виде исключения на глубину до двух месяцев от первоначальной даты. Но таких очень немного", - отметили в пресс-службе.

По данным МАУ, всего через страницу авиакомпании в Facebook было 26 подобных обращений, из которых было оформлено пять возвратов, а 21 билет переоформлен на другие даты.

В то же время в МАУ в настоящее время не планируют ограничивать полетную программу в Италию.

Как сообщалось, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию с 11 марта по 2 апреля 2020 года в связи со снижением спроса из-за коронавируса.

По данным итальянских властей, по состоянию на вечер воскресенья 1 марта число заразившихся коронавирусом в Италии составляло 1 694 человека. Лечение проходят 1 577 человек, 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.

Теги: #мау #коронавирус #авиарейсы
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