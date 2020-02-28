Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг Украины (Нацкомфинуслуг), повысит требования к активам страховых компаний, сообщил на 16-ой Международной Карпатской страховой конференции член Комиссии Александр Залетов.

По его словам, результаты рецензий отчетов по оценке недвижимого имущества страховщиков показали, что большинство из них не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов, т.е. не была подтверждена справедливая стоимость земельных участков на суму 337,1 млн грн.

"Новелла будет заключаться в том, что недвижимое имущество, приобретенное страховщиком в течение текущего календарного года, и/или недвижимое имущество, справедливая стоимость которого увеличилась в течение текущего календарного года, будут включаться в сумму приемлемых активов в объеме, не превышающем 25% от соответствующего размера дооценки стоимости и/или стоимости приобретения такого недвижимого имущества при условии, что справедливая стоимость такого имущества подтверждена отчетом о его оценке, составленным в соответствии с требованиями закона "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине", – пояснил Залетов.

При этом он уточнил, что должна быть положительная рецензия такого отчета, выполненная экспертным советом саморегулируемой организацией оценщиков или оценщиком, работающим в Фонде государственного имущества Украины и имеющим не менее чем двухлетний опыт практической деятельности по оценке имущества.

Эксперт отметил также, что указанное недвижимое имущество может быть включено в состав приемлемых активов в полном объеме в случае, если его справедливая и/или балансовая стоимость как отдельного элемента финансовой отчетности будет подтверждена соответствующим аудитором, в соответствии с требованиями международных стандартов аудита, - с даты такого подтверждения.

Залетов также сообщил, что предлагается исключать из активов, которыми могут быть представлены страховые резервы, активы, по которым не осуществлена полная оплата их стоимости.

Установлен также запрет на осуществление операций с приемлемыми активами, если их следствием станет несоблюдение страховщиком, установленных Нацкомфинуслуг требований к активам страховщика - кроме случаев, когда обязанность осуществления таких операций определяется законом и/или решением суда, вступившим в законную силу, и/или операций, выполнение которых непосредственно связано с выполнением страховых (перестраховочных) обязательств по заключенным договорам страхования (перестрахования).

Однако с целью обеспечения диверсификации активов страховых компаний и повышения их доходности предлагается ввести такую категорию, как ипотечные облигации, эмитентом которых является Государственное ипотечное учреждение, финансовое учреждение, более 50% корпоративных прав которого принадлежат государству и/или государственным банкам, и облигации, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией, эмитента, более чем 50% корпоративных прав которого принадлежат государству и/или государственным банкам, которые вместе не могут превышать 20% страховых резервов.

По мнению Залетова, ожидаемым результатом принятия распоряжения Нацкомфинуслуг станет повышение транспарентности рынка страховых услуг и, как следствие, обеспечение надлежащего уровня надежности и конкуренции.