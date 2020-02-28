Экономика

11:45 28.02.2020

ЕБРР работает над привлечением гранта на реализацию "Укрэнерго" проекта по energy storages

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ЕБРР работает над привлечением гранта на реализацию "Укрэнерго" проекта по energy storages

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) работает над привлечением грантового финансирования для реализации оператором системы передачи э/э НЭК "Укрэнерго" проекта строительства energy storage, сообщила старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина.

"По проекту energy storages  мы просим грантовое финансирование у Европейского Союза для того, чтобы этот проект имел наименьшую нагрузку на тариф "Укрэнерго", – сказала она в ходе выступления на Ukrainian Energy Forum в Киеве в четверг.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Еремина отметила, что в настоящее время рано говорить о возможном суммарном объеме финансирования, предусматривающего, в том числе средства банка и НЭК, но при этом акцентировала внимание, что, он будет зависеть от того, будет ли утверждено предоставление гранта.

"Мы хотим подписать кредитное соглашение в этом году. Исходя из технических анализов, чем дольше будет задерживаться подготовка и реализация этого проекта (по развитию energy storages – ИФ), тем больше будет задерживаться интеграция в ENTSO-E", – добавила Еремина.

После введения системы накопления в эксплуатацию, первое время она будет находиться в собственности и управлении оператора системы передачи. Однако после того, как в стране будет сформирована регуляторная база в сфере технологий energy storages, система по блокам может быть предложена частным инвесторам.

"Как только в Украине начнет работать законодательная и реальная регуляторная среда мы готовы, и мы ставим условие, чтобы этот проект поблочно предлагался частному сектору или в эксплуатацию, или в собственность – в зависимости от ситуации, которая на тот момент сложится", – отметила Еремина.

Как сообщалось, "Укрэнерго" подписало меморандум с ЕБРР по развитию сети накопителей энергии (BESS, battery energy storages system) для регулирования частоты и мощности в энергосистеме Украины.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк профинансировал 445 проектов на общую сумму в почти EUR14,6 млрд.

Теги: #укрэнерго #ебрр #грант
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