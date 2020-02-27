Экономика

15:52 27.02.2020

Бюджетные платежи "Укрлендфарминга" и "Авангарда" в 2017-2019гг составили 7,72 млрд грн против 0,45 млрд грн дотаций

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Бюджетные платежи "Укрлендфарминга" и "Авангарда" в 2017-2019гг составили 7,72 млрд грн против 0,45 млрд грн дотаций

 Группа компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" в 2017-2019 гг. уплатила в бюджеты различных уровней 7,722 млрд грн, в том числе в государственный – 3,9 млрд грн, в местные – 3,65 млрд грн, говорится в сообщении компании на ее сайте в четверг.

Согласно ему, налог на доходы физических лиц составил 2,4 млрд, НДС – 2,1 млрд, единый социальный взнос - 1,5 млрд, налог на землю и за аренду земли - 779 млн, единый налог (4 группа) - 449 млн, военный сбор - 234 млн, налог на прибыль - 31,4 млн, а другие налоги и сборы – 167 млн грн.

"Вместе с тем за три года получено дотаций от государства на сумму 449 млн грн. В 2019 году сумма полученных нашей группой компаний дотаций составляла лишь 12 млн грн из распределенных государством между аграриями 4 млрд грн", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, последние два года дотации компания получала только на содержание коров и молодняка крупного рогатого скота. По мнению "Укрлендфарминга", эта отрасль требует особого внимания и помощи от государства, так как из-за ее высокой затратности общее поголовье КРС в Украине стремительно сокращается.

Группа компаний подчеркивает необходимость поддержки украинского агропроизводителя и считает наиболее эффективными инструментами обеспечение доступного кредитования для агросектора, в первую очередь для малого и среднего бизнеса, и программу поддержки животноводства.

"Я противник дотаций. Создайте нам условия и плавные переходы, направьте средства вместо дотаций на проценты. Дайте нам кредиты на 30 лет под 1%. Дайте нам те стимулы, которые есть в других странах. Глобализация мира неизбежна, но давайте поменяем стратегию отстранения политики от реальной экономики", – цитируются в сообщении слова владельца группы компаний Олега Бахматюка.

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. В группе компаний занято около 27 тыс. человек.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

 

Теги: #бюджет #укрлендфарминг #авангард
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