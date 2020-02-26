Экономика

15:16 26.02.2020

Запрет на импорт украинского мяса птицы из-за вспышки птичьего гриппа ввели более 10 стран

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Запрет на импорт украинского мяса птицы из-за вспышки птичьего гриппа ввели более 10 стран

Запрет на импорт курятины из Украины в связи со вспышкой птичьего гриппа, зафиксированной в Винницкой области в январе, ввели Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия и другие страны, сообщили в агрохолдинге "Мироновский хлебопродукт" (МХП).

Согласно сообщению компании в Facebook в среду, запрет на ввоз курятины из Украины анонсировал также Китай.

"Украина в целом и предприятия группы МХП в частности действуют в полном соответствии с международными нормами и стандартами. Украина ввела программу активного надзора, которая должна показать отсутствие инфекции и восстановить статус благополучной страны с точки зрения безопасности продукции. Предприятия группы МХП полностью контролируют качество продукции. Надеемся, что европейские институты и наши страны-партнеры вскоре пересмотрят свое решение в пользу Украины", - цитируется советник председателя правления МХП по внешнеэкономическим вопросам Дмитрий Лось.

Кроме того, в связи с решением ЕС об установлении правил зонирования и регионализации с целью возобновления поставок мяса птицы из Украины, МХП рассчитывает на скорейшее решение данного вопроса.

"Мы уверены, что следуя европейскому примеру, другие страны возобновят импорт украинской курятины в ближайшее время", - указали в компании.

В МХП заметили, что согласно регламенту Всемирной организации по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health) после выявления птичьего гриппа Украина должна провести полную зачистку территории, где была выявлена вспышка и объявить карантин продолжительностью в три месяца. В это время происходит тщательное наблюдение за территорией и птицей. После этого любая страна может направить в Украину своих представителей с целью проверки качества и эффективности принятых страной мер.

Как сообщалось, 14 февраля 2020 года торговый представитель – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв, таким образом, запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад.

Теги: #птичий_грипп #птица #импорт #запрет
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