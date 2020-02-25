ЕБРР организовал кредит в EUR52,5 млн для расширения ТЦ "Ривьера" в Одессе

Европейский банк реконструкции и развития организовал кредит на сумму EUR52,5 млн для специальной проектной компании "Новые бизнес-взгляды" (НБВ) котируемой на AIM LSE Argo Group, для расширения принадлежащего и управляемого им торгового центра (ТЦ) "Ривьера" в Одессе.

Как указано в сообщении банка во вторник, предполагается увеличение общей арендной площади ТЦ на 18,13 тыс. кв. м до конца 2022 года.

В релизе указывается, что кредит также будет использован для реструктуризации баланса НБВ и создание возможностей для профессионального обучения.

"Эта инвестиция увеличит наличие современной площади розничной торговли в Одессе, которая в настоящее время отстает от большинства европейских городов со своим текущим показателем общей арендной площади лишь около 250 кв. м на 1000 жителей", – отметил банк.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства относительно предоставления свыше EUR14,5 млрд в рамках более чем 460 проектов в стране.

В госреестре бенефициарами НБВ указаны киприоты Андреас и Кириакос Риаласы (Andreas and Kyriakos Rialas), владеющие компанией через Centralpark Invest Cyprus Limited, Argo Real Estate Opportunities Fund Limited, Argo Distressed Credit Fund и ООО Тритон холдинг" (Киев).

Выручка НБВ в 2018 году выросла на 16,8% – до 361,41 млн грн, а чистая прибыль составила 155,54 млн грн против 470,47 млн грн чистого убытка годом ранее.

Согласно информации на сайте Argo Real Estate Opportunities Fund Limited, общая арендная площадь ТЦ "Ривьера" составляет 65 тыс. кв. м, в нем представлено свыше 120 магазинов.