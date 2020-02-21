ЕИБ обсуждает возможность финансирования 10 проектов в госсекторе в Украине в 2020г – глава украинского представительства

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) обсуждает с украинскими партнерами из государственного сектора возможность финансирования 10 проектов в 2020 году, сообщил глава представительства банка в Украине Жан-Эрик де Загон во время пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

По его словам, среди обсуждаемых проектов - развитие аэропорта "Борисполь", траса М14 Мариуполь-Херсон, безопасность на дорогах, развитие городского общественного транспорта, инвестиционная программа "Укрпошты", завершение строительства Ташлыкской ГЭС.

Кроме того, обсуждается программа раннего восстановления Украины, проект улучшения энергоэффективности в муниципальных зданиях, проект создания в стране центров профессионально-технического образования и обучения, а также усиления безопасности газоснабжения.

Загон также сообщил, что в 2019 году ЕИБ профинансировал в Украине проекты на общую сумму EUR540 млн. По его словам, речь идет о двух проектах: реконструкция автодорог в Украине на сумму EUR450 млн и финансировании проектов аграрной группы "Кернел" на EUR 90 млн.

Как сообщалось, ЕИБ в декабре 2019 года запустил проект на EUR400 млн по предоставлению долгосрочного финансирования малых и средних предприятий агропромышленного сектора Украины. Согласно сообщению на сайте банка, кредит ЕИБ будет предоставлен через финансовых посредников частного и государственного секторов.