Экономика

14:30 21.02.2020

Восемь украинских стартапов получили от государства почти 9 млн грн

2 мин читать
Восемь украинских стартапов получили от государства почти 9 млн грн

Восемь украинских стартапов, которых определил Украинский фонд стартапов в ходе конкурса, получили от государства суммарно около 9 млн грн в виде seed- и pre-seed-грантов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", церемония награждения проходила с участием президента Владимира Зеленского и премьер-министра  Алексея Гончарука в пятницу 

Seed-гранты по $50 тыс. (1 млн 250 тыс.), в частности, получили стартапы AeroDrone (комплексные решения на базе беспилотных самолетов); GeoDesign info (аналитический онлайн-центр); BIOC (технология нанополимеризации для получения биопластика); FieldBI (аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка); "Правомен" (автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению); Framiore – (бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий).

В свою очередь pre-seed гранты по $25 тыс. (625 тыс. грн) получили: Pytag (торгово-аналитическая платформа для торговли зерном) и BioBin (мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду).

"Для нас Фонд стартапов является приоритетным проектом, который мы как правительство делаем в первую очередь. Поэтому мы стартовали рано настолько, насколько могли это организовать. Первый конкурс - всегда вызов и этот первый конкурс показал, что государство также может задавать стандарты, которые формируют доверие", - сказал Гончарук во время церемонии. 

По словам главы Украинского фонда стартапов Павла Карташева, конкурс прошел объективно: все победители выбраны в соответствии с прозрачной процедурой и независимыми экспертами. 

Украинский фонд стартапов - государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.

Теги: #инвестиции #конкурс #стартап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 21.02.2020
ЕИБ обсуждает возможность финансирования 10 проектов в госсекторе в Украине в 2020г – глава украинского представительства

ЕИБ обсуждает возможность финансирования 10 проектов в госсекторе в Украине в 2020г – глава украинского представительства

17:47 19.02.2020
Франция намерена инвестировать в Луганскую область более EUR100 млн

Франция намерена инвестировать в Луганскую область более EUR100 млн

17:41 19.02.2020
Кабмин упростил привлечение инвестиций в недропользование

Кабмин упростил привлечение инвестиций в недропользование

16:33 19.02.2020
Китай ожидает предоставления Украиной госгарантий для инвестирования $600 млн в строительство нового блока Славянской ТЭС

Китай ожидает предоставления Украиной госгарантий для инвестирования $600 млн в строительство нового блока Славянской ТЭС

12:56 17.02.2020
В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук - Бородянский

В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук - Бородянский

12:54 17.02.2020
Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармацевтику

Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармацевтику

15:37 13.02.2020
Первый замгенпрокурора обсудил с представителями Совета бизнес-омбудсмена защиту прав иностранных инвесторов в Украине

Первый замгенпрокурора обсудил с представителями Совета бизнес-омбудсмена защиту прав иностранных инвесторов в Украине

16:03 12.02.2020
Верховенство права и стабильность правовой системы Украины являются ключевыми условиями увеличения инвестиций компаний ЕС – еврокомиссар Варгеи

Верховенство права и стабильность правовой системы Украины являются ключевыми условиями увеличения инвестиций компаний ЕС – еврокомиссар Варгеи

10:33 12.02.2020
Три украинских стартапа прошли в акселерационную программу Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

Три украинских стартапа прошли в акселерационную программу Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

14:12 11.02.2020
Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании

Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

В Киеве должностные лица государственного банка присвоили 80 млн грн - СБУ

Команда экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине начала работу в Киеве

НБУ начал подготовку к тестированию предоставления ему отчетности небанковскими финучреждениями

Украине нужно расти 20 лет по 6% в год, чтобы достичь нынешнего уровня Польши – представитель МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Предприниматели могут отказаться от хранения чеков платежных терминалов - разъяснение налоговой

Украинский банк презентовал инновационные продукты в Кремниевой долине

Падение "Укрбуда" привело к перераспределению рынка жилищного строительства Киева

ЕИБ готов поддержать проекты дорожной безопасности на международных транспортных коридорах Украины

Власти руководствовались прежде всего обеспечением безопасности эвакуированных из Китая украинцев

Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

Аэропорт "Киев" поддерживает инициативу Мининфраструктуры о единой ставке за аэронавигационное обслуживание

Группа дорожно-строительных компаний "Ростдорстрой" проводит ребрендинг и сменит название на RDS

83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума – Минсоцполитики

На выставке MIPIM-2020 в Каннах Украина впервые представит стенд региональных проектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА